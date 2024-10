Mart Kangro 50: korüfee mõtestab Eesti tantsuajalugu läbi enda

«Keskealine tantsuajalugu» on Kangro eriprojekt, kus ta mõtestab Eesti kaasaegse tantsu ajalugu läbi iseenda. Kangro mõtleb laval valjult ja näitab avali, mida ta viimase 30 aasta jooksul on teinud, kogenud, näinud ja loonud. See on Eesti kaasaegse tantsu lühilugu Mart Kangro moodi.