Lähen müüjaks! Betti Alveri ja Vaiko Epliku üllatav liit

Tõnu Õnnepalu on Alveri kohta öelnud, et ta on sügav just niisugusel kergel viisil, nagu luule peab olema, ja ei püüa olla sügav, vaid on seda enese tahtmata. Ega paremini vist saakski. Oma kuuendal albumil «Varielu» (2012) viisistas Eplik Andres Ehinit kolmes palas, nimilugu kaasa arvatud, ning nagu muusik on meenutanud, kulus tal selleks roppu moodi aega. Eplik on elanud ja tegutsenud Raplas nagu Ehingi, Alveri kodu oli Jõgeval – kõik eluterved tagamaalased ehk puha turutõrkeregiooni rahva hääl.