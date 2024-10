Palju kära ei millestki: esietendus «Eesti kära» jääb Paides ära

Paide Teater teatab, et lavastus «Eesti kära», mille esietendus oli kavandatud 25. oktoobriks, jääb ära. Lavastaja Tarmo Tagametsa soovis, et «Eesti kära» oleks kõnelnud ja kõnetanud luule keeles juurtest ja kaduvatest kogukondadest, väsimusest ja magistraalidest. See ei ole praegu aga tema hinnangul võimalik.

«Meie otsuse taga on arusaam, et kontseptuaalselt meie algne lavastusidee ei ole enam realistlik. Otsus lavastusprotsess peatada ja sellele järgnenud sõnavõtud meedias tühistavad meie esialgse eesmärgi, rääkida kogukonnast ja kogukonna inimeste erinevustest Eesti eri paigus. Me tahtsime küsida lihtsaid küsimusi, et saada läbi laval olevate inimeste diskussioonide suurem pilt ja vaade Eesti väikelinnade kaduvale jalajäljele» ütles ta.