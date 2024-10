VIDEO Düüni maailma uued saladused: ilmus HBO supersarja treiler

Frank Herberti loodud sari ulatuslikust Düüni universumist, 10 000 aastat enne Paul Atreidese tõusu, jälgib «Düün: ettekuulutus» kahte Harkonneni õde, kes võitlevad inimkonna tulevikku ohustavate jõududega ja loovad legendaarse sekti, mis saab tuntuks Bene Gesseritina. «Düün: ettekuulutus» on inspireeritud romaanist «Sisterhood of Dune», mille on kirjutanud Brian Herbert ja Kevin J. Anderson.

Sarja tegijad: Alison Schapker on sarja showrunner ja tegevprodutsent. Diane Ademu-John kaasarendas sarja ja on tegevprodutsent. Anna Foerster on tegevprodutsent ja mitme osa, sealhulgas esimese, lavastaja. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns ja Jon Spaihts on tegevprodutsendid koos New York Timesi enimmüüdud autori Brian Herbertiga, kes esindab ka Frank Herberti pärandvara koos Byron Merritti ja Kim Herbertiga tegevprodutsentidena. New York Timesi enimmüüdud autor Kevin J. Anderson on kaasprodutsent. Sarja kaasprodutseerivad HBO ja Legendary Television, viimane on ka filmifrantsiisi tootja, mille kaks osa on saanud kriitikutelt kiitust, millest esimene pälvis kuus Oscarit.