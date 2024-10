GALERII «Ameerika häält kuulamas»: peene koloriidi ja varjatud irooniaga kunstniku tööd näitusel

«Ta oli Eesti kunstis üks esimesi, kes hakkas juba alates 1950. aastate teisest poolest kasutama ametlikult keelatud abstraktset kunstikeelt, luues hea rütmi ja värvitunnetusega kompositsioone ja kollaaže. Ka tema olustikumaalid on Eesti kunstis ühed meeldejäävamad. Lakoonilise vormikeelega olmestseenides on kunstnik hästi tabanud ajastu fooni ning tema peene koloriidi ja varjatud irooniaga tööd pakuvad terast sissevaadet toonasesse argiellu. Köitvad on nii tema linnavaated ja detailitähenduslikud interjööripildid kui ka jäädvustused sõpruskonna koosviibimistest. Kogu oma loometee jooksul pühendus Kärner ka võluva värvikasutusega maastikumaalile,» räägib näituse kuraator Kersti Koll, lisades, et kõike seda saab näha Adamson-Ericu muuseumi näitusel.