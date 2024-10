Urmas Nemvalts toob meie ette masinate võlumaailma – kolm uut vahvat poisteasja!

«Need on kolm omavahel seotud nn poisteasja,» selgitas Nemvalts. Raamat, kalender (Musta notsu tüüpi) ja mängukaardid. «Põhiline on juturaamat Siimust ja vanaisast, kes armastavad erinevaid masinaid. Raamat räägib sellest, kuidas kaks meest vaatavad aknast tänavale. Ja kuna vanaisa autoarmastus on sügavam, otsib tema iga kord, kui õues midagi eriti põnevat mööda sõidab, üles pildi oma noorusaegsest analoogist. Lugeja saab näha, millised olid varem prügiauto, kiirabi- ja päästeautod, maasturid, sportautod ja paljud teised.»

Kui sa küsida, milline masin mulle üldiselt meeldib, siis minu lemmikutel on üldiselt tiivad küljes ja pärinevad eelmise sajandi viiekümnendatest. Kui räägime selle raamatu masinatest, mida on umbes 120 kuuekümne neljal leheküljel, siis jahuauto tuli hästi välja, vormel ühe ajalugu ja vana Toyota maastur said päris toredad. Ja muidugi see mersu, millega vanaisa raamatu lõpus koos Siimuga väljasõidule läheb. Ümarad vormid, see tähendab vanemad mudelid on mulle meeltmööda. Sellesse raamatusse, kalendrisse (mida saab laps ka värvivihikuna kasutada, kuna pöördel on must-valge pilt), ja mängukaartidele olen joonistanud reaalselt eksisteerinud masinad. Kuigi neile on ka näod pähe joonistatud, sest Siim näeb kõikides masinates nägu ja iseloomu, on tegu äratuntavate mudelitega.»