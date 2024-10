Hingesugulust nii palju kindlasti on, et tegijatele on kriteeriumiks vabastav lust ja piirideks... piiride puudumine. Paljuvõitu on viimasel ajal tekkinud naljategemise piire. Huumori eesmärk kipub hägustuma. Naljategemine on ju pingelõdvenduseks ja rakursi avardamiseks vajalik. Muu hulgas. Nalja, mis ületab piire, ei maksa karta. Ta teeb seda vaid korraks, midagi ei lähe katki.