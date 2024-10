Hüvasti, Vera! Eestlaste seas armastatud briti detektiivisari saab lõpu

«Vera» finaalepisood peaks briti televaatajateni jõudma juba selle aasta lõpus, kui ITV oma tavapärased jõuluepisoodid eetrisse laseb, kuid juba praegu on selge, et enamik ootab just «Vera» finaalepisoodi.

Selle aasta alguses teatati, et Brenda Blethyn lahkub sarjast pärast 13 aastat. Blethyn, kes on kujutanud seriaali nimitegelast detektiivipeainspektor Vera Stanhope'i alates 2011. aasta debüüdist, filmis seriaali viimased episoodid väidetavalt selle suve alguses. Fännid küll oletasid, et saade naaseb ilma Blethynita 2025. aastal, kuid nüüd on selge, et seriaali viimane episood näeb ilmavalgust jõulude ajal.

«Vera» viimane episood toob Vera tagasi fännidele tuttavasse paika, kus minevik ja olevik põimitakse kokku kahjurõõmsaks ja emotsionaalseks hüvastijätuks. Finaali tähistamiseks toob ITV eetrisse ka piduliku dokumentaalfilmi «Vera... Farewell Pet», mis sisaldab kaadritaguseid intervjuusid näitlejate ja meeskonnaga.

««Vera» kallal töötamine on olnud algusest lõpuni rõõm ja mul on kurb öelda cheerio (rõõmus hüvastijätt – toim). Ma olen nii uhke meie saavutuste üle viimase 14 aasta jooksul ja ma olen igavesti tänulik imelisele Ann Cleevesile, kes lõi Vera, ja Elaine Collinsile, kes pidas õigeks mulle see roll anda,» ütles Blethyn oma lahkumisotsuse kohta.

Ta jätkas: «Produtsendid, näitlejad ja meeskond on olnud täiesti vapustavad ja ma hakkan neid igatsema. Ma ei unusta nende tohutut annet, sõprust, naeru või lahkust, mida jagasime, ega kohalikke ja meie fänne üle kogu maailma.»

«Vera» on filmitud Kirde-Inglismaal, konkreetsete asukohtade hulka kuuluvad Gateshead, North Shields, Whitley Bay, Amble, Warkworth, Alnmouth, Bamburgh ja Holy Island. Selle tulemusena on «Vera» avaldanud positiivset mõju Kirde-Inglismaa turismisektorile, mida tähistati ka 2019. aasta RTS North East and Border Awardsi võiduga.

«Vera» jälgib väljamõeldud Northumberlandi detektiivipeainspektorit, kes hakkab pensionile jääma, kuid jätkab juhtumite lahendamist koos oma meeskonnaga, avastades sageli väikeseid vigu oma kolleegide mõtteprotsessides. Peategelane ning mõned esimese ja teise seeria konkreetsed episoodid põhinevad Ann Cleeves'i Vera Stanhope'i kriminaalromaanidel.

Ühendkuningriigi vaatajaskond saavutas haripunkti 2018. aastal kaheksanda hooajaga, mil iga episood kogus keskmiselt 9,03 miljonit vaatajat.

Brenda Blethyn ja Joe Ashworth. Foto: Seriaalikaader