VÄÄRT KOGUMIK Uurime, kus on Eestis Kohupiimanulk ja maasikavabariik

Et Setomaa on juba alates Eisenist, Hurdast, Väisänenist ja Raudkatsist ikka olnud oma arhailisuses meiekandi soome-ugri uunikum ja nii materiaalse kui vaimse varanduse priske varaait, paistab välja ka Saatse muuseumi väljapanekutes. Juubelialbumikeskne, kandvaim osa, koosneb siiski ühe väikerahva vaimset pärandit tutvustavatest populaarteaduslikest artiklitest, mida ka muuseumit külastades lugeda saab. Selle pärandi kandjad on jõudnud läbi ulmeliste takistuste täisjõuliselt meie aega ja elavad ning arenevad loomuliku sootsiumina edasi. Siiani ei ole puudust Seto kultuuri uurijatest ega koguteostest, mis kirjeldavad nii minevikku kui ka praegust seisu.

Juubelikogumiku koostaja Tea Korela näeb Setomaad kui ühte suurt pühakoda, kus kõigel on oma lugu ja tähendus. Saatse ümbruse külade elujõudu ja kohanemistahet on näidanud aeg. Eestis aastase suurima päikesekiirguse hulgaga kant on olnud veel hiljuti tuntud maasikavabariigina. Ikka on veel iga talu räästa all västar ootamas, ja kuigi rajad Pihkva järve püügikohtadeni on suletud, sureb lootus taas elada tervik-Setomaal viimasena. Kuulus seto leelo õitseb täiel rinnal, pühaserättide punase ja valge ülev kooslus kandub ka läbi praeguse põlve tulevikku. Mitte kusagile ei ole kadunud eriline ja põnev kalendritsükkel, rohkete paastude pidamine ega hõppõkraam kui semiootiline grupikeel, mida nüüd tarvitatakse pigem nn folklooriansamblite kultuurina, nagu sõnastab Tea Korela.