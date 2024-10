INTERVJUU Helilooja Elis Hallik: kui kuulaja on tulnud juba kuulama, on parim üldse, mis saab olla

Eelmisel aastal ilmus talt tähtsa plaadifirma Kairos alt autoriplaat «Born in Waves». Suvel sõlmis lepingu rahvusvahelise muusikakirjastajaga Schott Music. Samuti oluline institutsioon.

Elis Halliku muusikas on vaikust ja müra, paigalseise ja kiirust – ilu puhtamaid ja paradoksaalsemaid vorme. Klaasjat selgust. Metalli helki. Sümfoonia pealkiri on «Phos» ja viitab see kreeka keeles valgusele nii füüsilises kui metafoorses tähenduses.