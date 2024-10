KAS UUS REKORD? Banksy näitus tõi muuseumisse rekordarvu kunstihuvilisi

Pole saladuski, et kõige külastatumad näitused on endiselt suurte näitustemajade püsiekspositsioonid, nii et näiteks 2023. aastal võis kõige külastatumateks näitusteks pidada Kumu püsiekspositsiooni «Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel», «Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940­–1991)» ning «Identiteedimaastikud. Nõukogude aja Eesti kunst (1940­–1991)», mis kokku tõid 141 252 külastust.