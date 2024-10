Ärge unustage valssi Avastati Chopini ligi 200 aastat kadunud olnud heliteos

Leitud käsikirjal, mis väidetavalt pärineb aastatest 1830–1835, mil Chopin oli 20. eluaastate alguses, on mitmeid eripärasid. Kuigi teos arvatakse olevat täielik, on see lühem kui teised Chopini valsid – ainult 48 takti pikk koos kordusega ehk umbes 80 sekundit. A-moll võtmes teosel on alguses ebatavalised dünaamilised märgid, sealhulgas kolmekordne forte, mis tähistab maksimaalset helitugevust. Teadlased on siiski pigem kindlad, et valss on autentne, osutades mitmetele Chopini tunnustele.

Valsil on ka väikseid rütmi- ja noodivigu, kuid McClellani sõnul on üsna kindel, et selle taga on Chopin.

«Me oleme täiesti kindlad, et see on kirjutatud Chopini käega, kuid me pole sajaprotsendiliselt kindlad, et see on tema loodud valss,» ütles McClellan BBC Newshourile.

Siiski nendib kuraator, et see kõlab nagu Chopin. «Mina ise tunnen end umbes 98% kindlalt, samamoodi paljud teised inimesed, kes on seda kuulnud, sest see kõlab nagu Chopin.»

Ta jätkas: «Seal on küll palju ebatüüpilisi aspekte ning selline tormiline avamäng on Chopini puhul pisut üllatav, kuid mitte täiesti võõras. Kuid see on see meloodia, millest on tunda Chopini kvaliteeti.»