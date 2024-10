UNUSTAMATU ÕHTU Genesise kitarrist toob progreroki legendi hitid Tallinnasse

Hacketti ajatu kitarrimeisterlikkus andis 70ndatel Genesisele nende unikaalse kõla. Hackett, kes on alates 2010. aastast Rock and Roll Hall of Fame liige, on pärast bändist lahkumist veetnud oma soolokarjääri aastakümned erinevaid muusikažanre avastades.

Viimastel aastatel on aga Hackett saanud tuntuks selle poolest, et on Genesise klassikalisi albumeid maailmalavadel taaselustanud – projekt, mis on saanud vaid positiivset tagasisidet. Tema lojaalsed fännid on tahtnud kuulda veelgi rohkem «The Lambi» lugusid ja see kontserttuur annab võimaluse taas kaasa elada ühe ajas kindlalt püsima jäänud rokkalbumi võimsale muusikale. Kontserdil saab kaasa elada nii «Lambi» tipphetkedele kui ka Hacketti parimatele kitarrisoolodele ja Genesise parimatele lugudele – õhtu saab progeroki austajate jaoks olema unustamatu.