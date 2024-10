TÜHJAD PIHUD Oasis tühistab 50 000 kontserdipiletit. Miks?

Ehkki fännid oletasid, et ansambel vaid ähvardab ning konkreetseid samme ei astuta, on nüüd selge, et ansamblil oli fänne hoiatades tõsi taga.

Live Nationi pressiesindaja ütles BBC-le tehtud avalduses, et need olid bändi kehtestatud tingimused ning kontserdikorraldajal on hea meel, et need meetmed ka toiminud on. «Need olid ansambli tingimused ja nende eesmärk oli hoiduda olukorrast, kus inimesed hakkavad pileteid edasi müüma tohutu kasumi eesmärgil. Õnneks on vaid neli protsenti piletitest sattunud edasimüügisaitidele, ehkki me ei välista, et pileteid, mis lõpuks edasimüügisaitidele satuvad, võib olla isegi 20 protsendi ringis,» kommenteeris Live Nationi esindaja.