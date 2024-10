ANSAMBEL LÕHKI Kunagine menubänd hülgas oma eksabikaasale tapja tellinud laulja

Metalcore ansambli As I Lay Dying liikmed andsid eelmise nädala lõpus sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on eetilistel kaalutlustel otsustanud lahkuda ansamblist, sest bändi ninamees Tim Lambesis, kes vabanes paari aasta eest vanglast oma eksabikaasale tapja tellimise eest, ei ole ennast parandanud. Nüüd on ansambli kaks allesjäänud liiget öelnud, et «olukorda lahendatakse».

Näiteks Susi tunnistas, et liitus selle As I Lay Dying versiooniga, mille Lambesis taaskäivitas 2018. aastal, ehkki ta oli täiesti teadlik ansambli «kurikuulsast ja dramaatilisest ajaloost», kuid ta ütles, et tema «isiklik moraal on hiljuti murdepunktini proovile pandud ja nüüd on see kõige kurvem lõpp sellele, mis oleks võinud selle bändi jaoks olla parim teine ​​​​võimalus». Trummar Nick Pierce tunnistas oma avalduses, et tunneb vajadust bändist distantseeruda, et «säilitada oma vaimne tervis».