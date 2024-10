REPORTAAŽ Vanamehe muušikali raudvara: kukega kemmerg ja Riga pešumašin

Mitte mingi rosolje

«Kui me selle ideega välja tulime, siis ka oma tuttavate seas kuulsin küsimust, et kas teete mingit rahvalikku jauramist,» tunnistab lavastaja. «Ei, üldse mitte. Juba see muusika, mida Paul Oja ja Genka on teinud, see on liialdamata maailmatasemel. Siin on ooperit, rokkooperit, RnB’d. See pole mingi rosolje, vaid terviklikult läbi töötatud asi. Poisid tegid midagi sellist, mida ootasime, ja rohkemat veel.»