Mai Levin esitab kaks põhjust, miks Estonia juurdeehitus pole hea mõte

Tähtsaim põhjus on see, et see rikub ära Eestis unikaalse 20. sajandi alguse juugendliku arhitektuuriansambli - Wivi Lönni ja Armas Lindgreni Estonia , Aleksei Bubõri ja Nikolai Vassiljevi Saksa teater (Draamateater), Eliel Saarineni Krediidipanga hoone (Kultuuriministeerium). Klassitsistlikke jooni tugevdanud Alar Kotli taastamisprojekt oli küllalt delikaatne, et ansambli mõju mitte rikkuda. Nüüdki oleks targem tublide eelkäijate arhitektuurilist pärandit hoida, selle asemel et seda rikkuda poolikute lahendusega.

Mitte ainult suur lava

Teine põhjus on just see, et juurdeehitus on igal juhul poolik lahendus. Tahetakse suurt lava, aga see seab paratamatult oma nõudmised saali ning hulga etendusega seotud kõrval- ja abiruumide suurusele ja muidugi ka garderoobi, vestibüüli, jalutusruumide, WC-de jne. suurusele. Kui ühes majas töötab kaks saali, siis on ju vähemalt kaks korda rohkem külastajaid.

Teater Estonia kindlasti vajab ja väärib uut maja ning pole karta, et vana uue tõttu tühjaks jääks. Linnavalitsus leiab, et kohti teatri ehitamiseks linnas on. Oleks mõistlik kohe kokku panna pädev ja asjalik komisjon, kes sobivama koha välja valib ning teatrile kinnistab, et ei oleks kiusatust seda loovutada järjekordsele kaubanduskeskusele või büroohiiglasele. Projekteerimine ja ehitamine võtab aega, raha hankimine pole kerge, aga uus teatrimaja peaks omama nägu ja tähendust, mis oleksid võrreldavad vana hea Estonia omadega aastal 1913.

