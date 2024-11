Tüdruk avastab täiskasvanute valed

ETV näitab Elena Ferrante romaani põhjal vändatud HBO telesarja «Minu geniaalne sõbranna», mis kuulub Ferrantele kiitust ja kuulsust toonud nelja Napoli novelli hulka. Autor ise püsib kiivalt varjus. Teada on, et kirjutamist alustas ta 1990ndate alguses ning et Ferrante on pseudonüüm. Kirja teel tehtud intervjuudes on ta rääkinud, et sündis Itaalias Napolis, et tal on neli õde ja et nende ema oli õmbleja. Tema klassikalise kirjanduse teadmiste järgi on kriitikud oletanud, et ta on õppinud kirjandust.

Foto: Videokaader