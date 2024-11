KUNST JA POPP Kui oled kord juba purgisuppi saanud, ega siis omatehtut enam tahagi

Jaapanist on tulnud manga-koomiksid ja anime-multikad oma legendaarses futurismis, videomängud, Hello Kitty, kõikvõimalikud elektroonilised vidinad. 1960ndatel oli seal selline subkultuur, mille liikmed armastasid amfetamiinise peaga seisva mootorratta müra kuulata. Müramuusika kohvikud on Tokyos ka. Perversne rahvas olevat, mõnede meediakujutiste põhjal otsustades meeldib neile veider seks.

Fännikultuur on seal samuti tugev, asju võetakse tõsiselt – kui juba, siis juba. Kui mõni välismaine bänd saab Jaapanis armastatuks, siis armastatakse ta lõhki. Hardcore-fänni tähistamiseks on seal eraldi mõiste – otaku. See on keegi, kes jäägitult fännab ja fännab, neeldub fännamise objekti, kaob selle tekitatud jäneseurgu. Sellest on räägitud ka kui internetiga kaasnevast sotsiaalsest probleemist.