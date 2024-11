LÕPLIK RAVI The Cure’i elujaatava eleegia meistriklass

«Songs of a Lost World» on jälle see The Cure, kes andis välja oma depressiivset kallakut arvestades ootamatult popi «The Head on the Doori» (1985), ambitsioonika ja sünkja «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» (1987) ning romantiliselt ruineeritud ning võimalik, et kõigi aegade parima albumi «Disintegration» (1989). Sünge, majesteetlik ja võimas The Cure on tagasi.