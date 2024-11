KINDEL LAKS Boss tuleb su elutuppa möirgama

Springsteen otse su elutoas

Töölisklassi eest võitlev rokilegend Bruce Springsteen on jõudnud oma tuuriga meile päris lähedale, olles esinenud nii Helsingis kui ka Rootsis. Need, kellel Boss suurel laval nägemata jäi, võivad lohutada end Disney+ platvormile tulnud dokfilmiga «Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band», mis pakub südamlikku sissevaadet 75-aastase Springsteeni tuuriellu koos lojaalse E Street Bandiga.