PERE EI KIIDA HEAKS Surnud One Directioni liikme laule ei avaldata postuumselt

Endine Briti poistebändi One Directioni liige Liam Payne suri Argentinas 31-aastaselt ja pärast seda on tema surma ümber olnud palju segadust. Nädala alguses teatas Payne'i produtsent Sam Pounds, et plaanib sel reedel avaldada Liam Payne'i loo «Do No Wrong», millest pidi saama esimene mitmest postuumselt avaldatud loost.

Nüüd on produtsent Sam Pounds oma sõnadest aga taganenud, sest ilmneb, et perekond ei kiida postuumselt lugude avaldamist vähem kui kolm nädalat pärast laulja surma heaks, mistõttu on produtsent oma plaanidest loobunud. Produtsent ütles väljaandele Hollywood Reporter, et jätab lood avaldamata, kuni saab perekonna õnnistuse.

Pounds teatas algselt loo «Do No Wrong» ilmumisest juba 26. oktoobril ja loo ilmumine oli kavandatud 1. novembrile ehk lugu oleks ilmunud vähem kui kolm nädalat pärast Payne'i surma. Produtsent naasis teisipäeval sotsiaalmeediasse, et öelda, et on otsustanud avaldamise siiski edasi lükata ja jätta valikuvabaduse pereliikmetele.

«Ma tahan, et kogu tulu läheks heategevusele, mille perekond valib,» jätkas ta. «Kuigi me kõik armastame seda laulu, pole selle jaoks veel õige aeg käes. Me kõik leiname endiselt Liami lahkumist ja ma tahan, et pere saaks leinata rahus ja palves.»

Sotsiaalmeedias laulu kohta kirjutatud, kuid nüüdseks kustutatud postituses kirjutas Pounds: «Ma palvetan, et see laul oleks maailmale õnnistus, nagu Liam on alati unistanud. Ma palvetan, et inglid lohutavad teid kõiki seda laulu kuulates.»

Lahkamise kohaselt suri Payne trauma ning sisemise ja välise verejooksu tagajärjel. Buenos Airese politsei ütles Associated Pressile avalduses, et tema kukkumine põhjustas «äärmiselt raskeid vigastusi». Meedikud kinnitasid tema surma kohapeal ja esialgne lahkamisaruanne näitas, et tema kehas oli hulgaliselt erinevaid narkootikume.

Laulja endised One Directioni bändikaaslased leinasid Payne'i tema surmale järgnenud päevadel ning Zayn Malik lükkas edasi oma USA-s turnee.