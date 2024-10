MAAGIA KAOB Populaarne võlurifilmide seeria ei naase

Warner Bros suurprojekt «Fantastilised elukad», mis pidi taaselustama Harry Potteri universumi, muutus iga filmiga järjest vähem atraktiivseks ning sattus järjest skandaalidesse, neist tähelepanuväärsemad Johnny Deppi asendamine, J.K. Rowlingu problemaatilised sõnavõtud ja arvukatesse skandaalidesse sattunud Ezra Milleri kaasamine.

Filmide lavastaja David Yates paljastas juba 2023. aastal, et pärast 2022. aasta aprillis linastunud kolmandat filmi «Fantastilised elukad: Dumbledore'i saladused» on frantsiis peatatud, kuid nüüd on filmi peategelast Newt Scamanderit kehastanud Eddie Redmayne kinnitanud, et filmiseeria tõenäoliselt ei naase, ehkki seeria kavandati esialgu viieosaliseks.

Nimelt tunnistas Redmayne väljaandele ComicBook.com, et publik teda rohkem Newt Scamanderina ei näe. «Minu vägagi avameelne vastus on, et seeriaga on kõik. Nii palju ma tean. Muus osas peaksite te rääkima Warner Bros ja J.K. Rowlingu inimestega, kuid mulle teadaolevalt on kõik,» sõnas näitleja.

«Fantastiliste elukate» filmides Dumbledore'i kehastanud näitleja Jude Law on sama meelt. «Ma tean, et see on kindlasti ootel. Ma arvan, et nüüd, kui nad teevad Harry Potterist teleseriaali, panevad nad tõenäoliselt kogu oma energia sellesse projekti. Ma pole kuulnud, et «Fantastiliste elukatega» seoses midagi silmapiiril oleks,» sõnad Law väljaandele Variety.

Teadaolevalt on tõesti arenduses seriaal, mis toob ekraanile tagasi Harry Potteri filmidest tuttavad tegelased, kuid neid kehastavad uued ja noored näitlejad. Kõnelused näitlejate leidmiseks käivad ja praegu otsitakse näitlejaid, kes võiksid kehastada kolme peaosa – Harry Potterit, Ron Weasley'it ja Hermione Grangerit.

J.K. Rowlingu enimmüüdud romaanide põhjal valminud uusversiooni puhul on mõnda aega räägitud ka Dumbledore'i osatäitjast. Nimelt pakuti esmajoones välja näitleja Jared Harris, kelle isa varem Dumbledore'i kehastas, kuid kes on teada andnud, et tema oma isa kingadesse astuda ei kavatse. Ka on räägitud sellest, et Dumbledore'i võiks uusversioonis kehastada Gary Oldman, kes originaalfilmides kehastas Sirius Blacki.