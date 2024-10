Haigus jäi märkamata: Bruce Willise dementsuse oleks saanud palju varem avastada

Willisel diagnoositud frontotemporaalne dementsus ei võimalda «Visa hinge» seeriast tuntud filmitähel enam näidelda. Uudiseid tema tervisest vahendavad tema pereliikmed, kes postitavad aeg-ajalt videosid tähtpäevadest ning räägivad intervjuudes, kuidas Bruce'il parasjagu läheb.

Bruce Willis filmis «Out of Death». Foto: Francisco Cueto/Supplied by Capital Pictures

Willise tervise osad tekkisid kahtlused juba tema viimaste filmirollide järgi madalaeelarvelistes filmides, kus näitlejale usaldati äärmiselt vähe ekraaniaega ja dialoogi. Hiljem tuli välja, et haiguse tõttu ei olnud Willis tegelikult võimeline teksti meelde jätma ega saanud võtteplatsil mõnikord arugi, kus ta on.

Emma Heming Willis kostis, et Willise juures oli selgelt märgata kokutamist, kuid sellest ei tehtud esialgu välja, olgugi et see oli meest vaevava dementsuse üks varaseid märke. Esialgu saigi Willis afaasia ehk kõnehalvatuse diagnoosi, mis on frontotemporaalse dementsuse üks märke.

Bruce Willis sai kevadel 69. Tal on viis tütart. Foto: Charles Sykes

«Bruce on alati kokutanud, kuid tal on õnnestunud seda peita,» selgitas 46-aastane Heming Willis ajakirjale Town & Country. Willise dementsus ilmutas end alguses just kehva kõne kaudu, kuid Willise puhul ei peetud seda ehmatavaks, sest tal oli juba lapsena kokutamisega probleeme. Kõik algas juba sellest, kui Willis väiksena rääkima hakkas.

«Kui Bruce'i kõne muutuma hakkas, siis tundus see nagu osa kokutamisest, mida Bruce nagunii teinud on,» rääkis Heming Willis. «Ma poleks mingil juhul arvanud, et see on juba nii noorelt avalduv dementsus.»