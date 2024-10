Instrumendi idee autoriks on helilooja Monika Mattiesen ja seda aitasid teostada installatsioonikunstnikud Raul Keller, Leopold Inkapööl ja Sten Saarits. Installatiivset hübriidinstrumenti saab kuulda Monika Mattieseni uudisteose «Ariadne aus Neanderthal» ettekandel. Teose tekst on seitsmes keeles ning pärineb Hasso Krulli sulest. Kontserdil esitab seda näitleja Mait Malmsten. Ettekandel on tähtis roll ka Tammo Sumeral, kes reguleerib instrumendi elektroonikat.