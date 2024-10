Kuid mitte ainult teatritegijad ise. Eestlased on üldiselt suure kondiga, külluslikust toidust kergelt ülekaalulised, ja kui juhtud istuma parteris rea keskel ning teine kell on kõlanud, siis oma kohtadel juba istet võtnud vaatajatest möödapääsemine on üsna vaevaline. Vastastikused puudutused, nügimised ja vabandused ehk tugevdavad ühtsustunnet, kuid tülikas on ikkagi. Publik, kes tavaliselt täidab Estonia teatrisaali parterist kuni teise rõdu viimase reani, vajaksid rohkem ruumi.