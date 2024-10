Massistseen Raekoja platsil: sinulgi on võimalus osaleda Erika Salumäe eluloofilmis

Üleskutset jagas Facebookis Eesti Filmi Instituut. Postituse järgi otsib Frame Agency statiste, et filmida massistseeni, kus Erika Salumäe 1988. aastal Raekoja platsil suure rahvamassi poolt vastu võeti. Selleks on tarvis sadu inimesi.

Üleskutses on märgitud, et osalemine on tasustamata, kuid kõigile osalejatele korraldatakse filmi valmides eriseanss. «Tule kirjuta oma nimi filmiajalukku ja anna oma panus Eesti filmi!»