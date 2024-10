Laura Põld avab Riias isikunäituse

Laura Põld (sünd. 1984) on Eesti kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas ja Viinis. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamikat (BA), Tartu Ülikoolis maalikunsti (MA) ning Linzi Kunsti- ja Disainiülikoolis skulptuurikontseptsioone ja keraamikat (MA). Põld on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna külalisdotsent. Tal on olnud arvukalt isiku- ja rühmanäitusi mitmel pool maailmas. Põld on Kogo galeriiga osalenud kunstimessidel viennacontemporary (2024, 2023), Esther New York (2024), Basel Social Club (2024), Art Brussels (2023), Liste Art Fair Basel (2022). Laura Põld on pälvinud mitmeid auhindu ja stipendiume, näiteks Claus Michaletzi preemia (2021), ISCP New Yorgi residentuuriprogrammi stipendiumi (2019), Eesti Kultuurkapitali peapreemia (2018) ja Köler Prize’i peaauhinna (2016). Ta on ja oli ka üks kunstnikupalga saajatest aastatel 2023–2025 ja 2019–2021. Laura Põllu teosed on mitmetes Euroopa kunstikogudes.