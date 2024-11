Kraftwerki «Autobahn» 50 Sõit, mis ei pea pärale viima

Mina tõsise maaeestlasena puutusin Kraftwerkiga esimest korda 1990ndate esimeses pooles mingisuguses Mihkel Raua juhitud Raadio 2 laupäevases sissehelistamisega mälumängusaates, nimi küll meelest läinud. Seal täitis Kraftwerki «Pocket Calculator» tühja aega, kui järgmist helistajat liinile oodati. Mäletan, et loos mulle midagi väga meeldis. Need kalkulaatorihelid ilmselt. Ootamiseks sobis hästi.

Nüüdseks räägitakse Kraftwerkist kui popiajaloo kõige olulisemast bändist The Beatlesi kõrval. Mõni on leidnud, et 21. sajandi järjest suurenenud masinamuusikalembus (hip-hop, electropop jne) on Kraftwerki vaata et uhkemalegi kohale tõstnud.