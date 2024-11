Vladislav Koržets: Riho Sibul puudutas nii paljusid inimesi

Paljud kaasteelised kõnelevad Rihost kui erakordsest isiksusest, vahel lausa kui geeniusest, kuid selles raamatus on proovitud vältida ülemäärast panegüürikat, et kuvand ei varjaks meie eest päris Riho Sibulat – inimest, keda me armastasime ja jätkuvalt armastame. Raamatu välja andmiseks kogutakse toetusi platvormil Hooandja.