Hingedeaja algul, 29. oktoobril sai 85-aastaseks vaimulik ja kultuuriloolane Toomas Paul. Tema rikkalik jutluste, esseede ja mõtiskluste pärand on meile tuttav ajalehtedest ja raadiosaadetest, neid on koondatud kogumikesse, mis hakkasid ilmuma kohe, kui Eesti vabaks sai.

Sel nädalalgi lisandus tema bibliograafiasse veel kaks kogumikku: «Paradokside paraad. Toomas Pauli kirjutised Maalehes 2017–2023» kirjastuselt Ilmamaa ja «Kõige eest tänan ikka Sind. Mõtisklusi. Palvehetki» kirjastuselt SE&JS. Esimesele on eessõna kirjutanud Rein Veidemann, teisele aga Ivar Tröner.

Õpetaja Pauli hiigelpanus eesti kultuurilukku ja kirjandusse on «Eesti piiblitõlke ajaloo» väljaandmine 1999. aastal, kui mainida üht tema elutööd. Meie käsitleme seekord lihtsaid teemasid ega puuduta kõrgfilosoofilisi või süvateaduslikke analüüse, kus Paul on võrdväärne vestluspartner igale akadeemikule. Ta on kõigepealt hea õpetaja ja meeldiv inimene, kes ei jäta ühelegi küsimusele vastamata ning suhtub vestluspartnerisse alati heatahtlikult ja lugupidamisega.