SÕLMKÜSIMUS Miks levib komme käituda nagu loom? Veelgi enam, arvata, et sa polegi inimene?

Kvadrooberid on suhteliselt uus laste ja noorte seas tekkinud nähtus. Sõna «kvadroobika» on tulnud inglise keelest (quadrobics), kus see on kokku pandud sõnadest quadru(pedal) ’neljajalgne’ ja aerobics ’aeroobika’, ning tähistab see sportlikku mängulist tegevust, mille käigus jäljendatakse neljajalgsete loomade käitumist ja liigutusi, kandes ka maski, saba vm loomale iseloomulikku. Ja mõnel juhul isegi hammustades lõbu pärast teisi inimesi.