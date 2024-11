Nädala reportaaž Kes ei kardaks Halloween’i?

Esimese märkusena läheb Halloween’i ja eestluse võrdluses kirja ilmastikuolude analüüs. Selgub, et olgu see laulupidu või kõrvitsapilgar – vihma sajab sama armutult ning külm tuul on valmis kõiki õue eksinuid jalalt niitma. Ühegi kostüümiga ei saa majade vahel patseerida, ilma et ei peaks seda jopega katma.