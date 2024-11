ARVUSTUS «Vanamehe muušikal»: kas kõige š***m muusikal?

Muusikali kirjutamine on peen kunst. See ei eelda vaid head ideed ja toredat stsenaariumi, vaid ka seda, et sul on stsenaariumist veel parem libreto ning sellega ühtivad toredad, meeldejäävad ja sisutihedad laulud.

Mistõttu on ka mõneti mõistetav, et maailma kõige populaarsemad muusikalid on jätkuvalt Andrew Lloyd Weberi muusikalid, millest valdav osa valmis ligi viiskümmend aastat tagasi. Mitte et uusi muusikale peale ei tuleks. Tuleb küll. Kuid vähe ilmub teatrilavadele muusikale, millel oleks piisavalt ajatust, et ka aastakümneid hiljem relevantsed olla.