Tom Hanks on õnnelik, et just see üheksakümnendate menufilm järge ei saanud

Oscari-võitja, kes tegi uue filmi «Here» jaoks koostööd «Forrest Gumpi» ekraanipartneri Robin Wrighti ja režissöör Robert Zemeckisega, tunnistas hiljuti The New York Timesile, et on tänulik, et 1994. aasta filmile «Forrest Gump» järge ei tehtud.

«See on see erakordne amalgaam, mis töötab täiesti iseseisvalt ja seda ei pea mitte kunagi kordama,» ütles Hanks filmi kohta. «Ja jumal tänatud, et me ei vaevunud kunagi proovima uut teha. Miks panna müts mütsile pähe?»

«Forrest Gump», mille nimitegelast Hanks mängis, põhines Winston Groomi 1986. aasta romaanil. Film jälgib Forrest Gumpi, Alabama meest, kelle IQ on 75, kuid see ei takista mehel tegemast kõike, mis ta pähe võtab. Nõnda on vaataja tunnistajaks, kuidas Hanksi kehastatud Forrest läbi elu kulgeb ja nõnda kahe aastakümne vältel.

Kuigi raamatul on järg «Gump & Co.», mis ilmus 1995. aastal, siis järge suurele ekraanile ei kohandatud.

Näitleja lisas ajalehele Times antud intervjuus, et talle meeldib näha, kui eriline film endiselt inimeste jaoks on. «Saan siiamaani kogu aeg kirju, et igal aastal saab pere kokku ning vaatab filmi uuesti, nagu oleks aasta 1995, kui «Forrest Gump» esimest korda videokassetidel välja tuli,» ütles ta. «Ka just praegu vaatab keegi seda filmi kuskil maailmas algusest lõpuni. Ja see kõnetab ikka sama mugavuse ja tuttavlikkusega.»