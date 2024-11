KUI PALJU? Kanye Westi dokumentaalfilmi eelarve on miljard dollarit

Selgunud on Kanye Westi kohta käiva salapärase uue dokumentaalfilmi esimesed detailid, sealhulgas selle pealkiri ja eeldatav maksumus. Räpparist, produtsendist ja moeloojast räägitavat projekti on väidetavalt töötatud viimased kuus aastat ning selle eelesilinastus valitud seltskonnale toimub 7. novembril.

Film, mis kannab pealkirja «In Whose Name?» tõotab see pakkuda «unikaalset ja filmilikku vaatenurka Ye avalikule muutumisele», vahendab Variety.

Kuigi esialgu plaaniti sisu puudutavad üksikasjad vaka all hoida, on praeguseks selge, et filmi fookuses on nii lahutus Kim Kardashianiga, vihavaen Taylor Swiftiga ja ebaõnnestunud presidendikampaania 2020. aastal. Ka käsitletakse filmis antisemiitlike puhangud, mille tõttu kaotas räppar hulga tulusaid sponsorlusi ja lepinguid.