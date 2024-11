Lvivi vanalinn 2012. aastal. Küllap just neil munakividel teostas Tarass on meditsiiinilise protseduure. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: CITYSCAPE SPORT SOCCER TRAVEL)

Linnakirjandus on üks äärmiselt huvitav ja enamasti meeldiv kirjandusžanr. Ma ei pea siin silmas muidugi amatööride vihikukesi, mis ilmuvad pealkirjade alla «Minu [see ja see koht]», vaid päris kirjandust. Näiteks Paul Austeri «City of Glass» või Alfred Döblini «Berlin. Alexanderplatz».