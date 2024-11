Aitab naljast: Tallinnas esineb raskeroki kahurvägi

2018. aastal saadi Grammy nominatsioon parima rokiesituse kategoorias looga «Uncomfortable».

Halestorm pälvis 2018. aastal Grammy nominatsiooni. Foto: Martin Harris/capital Pictures

Eelnev info ainult kinnitab seda, et just live-esinemised ning side publikuga on bändi edu kõige suurem võti ning motivaator karjääri jätkamiseks. Seetõttu olid pandeemia-aastad bändile tõeliseks katsumuseks. Albumit, mida bänd pandeemia ajal kirjutas ning mis 2022. aastal ilmus, kommenteeris Lzzy nii: «»Back From The Dead» ei räägi ainult muusikatööstusest, vaid kõigest - olgu need vaimse tervise mured, suhte lõppemine või miski muu, mis ei mõjunud sulle hästi - oleme nüüd kõik siin, valmis näpud taeva poole tõstma ja ütlema, et elasime selle üle!»

Tänu võimsale vokaalile ja karismaatilisele olemusele, soovivad paljud artistid ja bändid Lzzy Hale’iga koostööd teha. Tulemuslikult on selleni jõudnud näiteks Apocalyptica («Talk To Me»), The Hu («Song of Women»), Evanescence («Use My Voice»), GWAR («The Cutter»), Dream Theater («Our New World») ja mitmed teised. 2024. aasta suvel kutsuti Lzzy Skid Row USA tuurile vokalistiks ning umbes samal ajal ilmus Halestormi ja I Prevaili koostöös lugu «Can U See Me in the Dark?».

Augusti lõpus Louisville’i raadiojaamale PK antud intervjuus kinnitavad Halestormi liikmed, et vaatamata intensiivsele kontserdigraafikule on umbes 70-80% uue albumi materjalist valmis ja seega on ka Tallinna kontserdil kindlasti võimalik bändi värsket muusikat kuulata.