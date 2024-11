Kas moe juures peabki küsimustega pead vaevama, mood kui rõivas on ju varnast võtta, selga panna ja seljast visata. Iseäranis praegu, kui moodi me ümber on rohkem kui küllalt. Moodi kunstisaalis ei kohta siiski iga päev ja selle ees võib poleemitseda küll. Miks üldse moodi näitusel näidata, nagu öeldud, me upume riiete rohkusesse? Lihtne vastus on, et kui midagi on küllalt, siis tekib isu selle järele, mida on vaid üksainus!