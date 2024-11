GALERII Urmas Puhkan õpetab: prillid ette ja pilvi sööma!

«Kui pilvi piisavalt pikalt vaadata, võib märgata, kuidas nad hajuvad, nagu keegi sööks neid,» meenutas autor avamisel sõitu mööda maanteed pilvede all - stseen, mis ka ühe maastikumaalina paljude seas näitusel väljas on. Lisaks maalidele saab näha ka vineerist skulptuure - prillid, millega selfie’sid teha ja läbi mille maailma värvilisemana näha, ning pilved, mida kujundlikult ära süüa, et päike nende vahelt paista saaks.

Urmas Puhkani sõnutsi oli näituse algne tööpealkiri «Tähendusmaastikud», sest seos maa ja maastikuga on tema jaoks tähtis hingepide. «See on lihtne ja lähedane. Samas aga iga päev uus ja põnev. Vahetu looduskogemus maandab ja annab jõudu,» selgitab ta viidates ühelt poolt omaenda koduaiale, aga laiemalt ka kodumaale, täpsemalt poliitikateadlase Kadri Liigi sõnadele: «Minu meelest on Eesti väga eriline koht. Ja eriline on see, et meil on oma riik. Tahaksin, et oskaksime teda paremini hoida – mitte ainult riiki, vaid ka maad ja maastikke. Ja inimesi.»