LÄHEB LAULUKS Kaheksakümnendate menufilmide seeria võib ekraanile naasta hoopis muusikalina

Mis puutub filmi «Tagasi tulevikku 4», siis ka algupärane frantsiisitäht Michael J. Fox on seda meelt, et film ei vaja neljandat osa, kuigi ta lisas humoorikalt: «Tehke, mida tahate. See on teie film. Mulle on juba makstud.»

«Ma arvan, et Zemeckis on selles osas väga tark olnud. Ma arvan, et see ei vaja taaskäivitamist, sest kas seal on vaja enam midagi selgitada? Kas leiate parema viisi loo jutustamiseks? Ma kahtlen selles,» sõnas Fox siis.

Foxi kaasstaar Christopher Lloyd, kes kehastas hullu teadlast Emmett «Doc» Browni, on filmi «Tagasi tulevikku 4» ideele avatum, öeldes: Mulle meeldiks teha järg, aga arvan, et Zemeckis ja Spielberg tundsid, et nad rääkisid loo kolmes osas juba ära. Aga kui kellelgi on geniaalne idee, mis õigustaks neljandat filmi, võib see minugi poolest juhtuda.»