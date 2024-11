Jaak Sooääre nimelise noore jazz-muusiku stipendiumi pälvisid Lisanne Pappel ja Marcus Tuul

Kaks 2500 euro suuruses stipendiumit antakse pidulikult üle 27. detsembril jazz-klubis Philly Joe's toimuval kontserdil, kus publiku ette astub trio koosseisus Lisanne Pappel, Lota-Loviisa Rohtla ja Marcus Tuul.

Stipendiumi väljaandmist nõustab Jaak Sooäär ja seda rahastab tänavu ettevõtja Olav Miil.

Pianist Lisanna Pappel võib nüüd Amsterdami konservatooriumis Kultuuripartnerulse toel rahulikult bakalaureusekraadi nimel tööd teha. Foto: Kirke Kuiv

Lisanne Pappel on jazz-pianist, kes on lõpetanud Heino Elleri muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. Alates 2023. aastast omandab ta jazz-klaveri bakalaureusekraadi Amsterdami konservatooriumis. Lisanne Pappel on pianist Sandra Eowyn Karu debüütalbumil «Handle with Care» ning Miina Rikka debüütalbumil «Päikesekollane».

Lisanne on esinenud erinevate koosseisudega festivalil Tudengijazz, on osalenud Jazzkaare linnaruumiprojektis ning musitseerib ka koosseisus Living Room Quintet. Lisanne kuulub koosseisu Duo Tundmus, mis esitab ja kirjutab traditsioonilisest jazz'ist inspireeritud omaloomingut. Lisanne suurimateks eeskujudeks on pianistid Bud Powell, Barry Harris ja Oscar Peterson.

Marcus Tuul on Tartust pärit kitarrist, kes 2023. aasta kevadel lõpetas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Eestis on tema juhendajateks olnud Karl Laanekask, Andre Maaker ja Marek Talts. Lisaks on ta end täiendanud Erasmus+ programmi raames Helsingis Metropolia ülikoolis õppides Jere Haakana käe all.

Tänu Kultuuripartnerluse toetusele läheb kittarist Marcus Tuulel Haagi kuninglikus konservatooriumis magistrikraadi omandamine lihtsamini. Foto: Rene Jakobson