PILDID Niisugune hiigelteos heisati EKA aatriumis

Mitmetest erisugustest kangajääkidest õmmeldud 23x13m suur ja kümneid kilogramme kaaluv vikerkaarelipp on EKA moedisaini osakonna toonaste tudengite Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivardi koostöös valminud teos.

Karl Joonas Alamaa sõnul on koosmõju, koostoimimine, altruism ja empaatilisus kätketud hiigelteki kontseptuaalsesse kutte: «Lapitekina valminud lipu tervik ei pea olema ühetaoline, vaid peab eelkõige püsima koos ning teineteist täiendama ja toetama.»

Aktsioon oli osa ka Solarises toimuvast LGBT+ koolinoorte kiusamist käsitlevast näitusest «See on fucked», 2022. aastal. Näitus tõi avalikkuse ette kalgid faktid ja hingekriipivad lood Eesti LGBT+ õpilaste koolikogemusest. Näiteks tuli välja, et 68 protsenti LGBT+ õpilastest on oma soolise eneseväljenduse tõttu kogenud vaimset vägivalda.