KURIOOSUM Miks ei jõua vanameister Clint Eastwoodi kohtudraama kinodesse?

Clint Eastwood on oma karjääri vältel olnud tõeline publikumagnet, kes on alati kinod täis tuua suutnud. Vähem kui 20 aastat tagasi võitis «Million Dollar Baby» Oscarite jagamisel parima filmi, parima režissööri, parima naispeaosa- ja meeskõrvalosatäitja auhinna ning teenis kogu maailmas 216 miljonit dollarit.

Eastwoodi film «Ameerika snaiper» oli 2014. aastal tõeline majanduslik edulugu, mis püstitas ilmumise aastal mitu kassatulu rekordit. Tema järgmised filmid, «Sully» ja «Muul» teenisid mõlemad Põhja-Ameerikas üle 100 miljoni dollari.

Ehkki kinomaastik on pärast COVID-pandeemiat märgatavalt muutunud ning täiskasvanutele suunatud draamafilmid on järjest riskantsemad, on Eastwoodi kvaliteedigarantii jätkuvalt kõva sõna. Või kas ikka on?

Paljud filmikriitikud kahtlustavad, et põhjuseks, miks «Juror #2» kinodesse ei jõua, on, et Eastwoodi viimane mängufilm, «Cry Macho», mis ilmus 2021. aastal, oli täielik läbikukkumine. Vester, kus Eastwood ise peaosa mängis, teenis ülemaailmselt vaid 16,5 miljonit dollarit, samal ajal kui filmi eelarve oli üle 33 miljoni dollari. See on pannud kriitikud kahtlustama, et Eastwood, kelle filmid varasemalt alati kinno on jõudnud, on tänaseks taandatud voogedastus-režissööriks.

Kardetavasti on Eastwoodi eelmise filmi ebaedu pannud produktsioonifirma ja levitajad kahtlustama, et Eastwoodis ei ole enam seda väge, mis kümme või kakskümmend aastat tagasi.

Seda kinnitab ka see, et üks Warner Brosile lähedane allikas avaldas Varietyle, et see, et «Juror #2» nii paljudessegi kinodesse jõuab, on tänuavaldus Eastwoodile, kes on oma karjääri vältel Warner Brosile truuks jäänud ning teeninud ettevõttele miljardeid dollareid ja mitmeid auhindu. Sellegi poolest ei pea produktsioonifirma Eastwoodi enam nö parketikõlbulikuks ning nõnda ongi juhtunud, et Eastwoodi viimane film jõuab vaid piiratud hulga kinofännideni.