Kõige rajum kamp: Tallinnas esineb Soome metal-muusika legend

1986. aastal Helsingis loodud Waltari usub muusikalisse mässu ja žanrite segamisse, mis on andnud bändile tohutult erinäolise kõla. Kuni viimase stuudioalbumini on Walteri näidanud üles erakordselt värsket ja mitmekülgset lähenemist kaasaegsele metal-muusikale, mis on köitnud tuhandeid fänne üle maailma.

Waltari laulja ja lugude meister Kärtsy Hatakka on Waltari filosoofia kokku võtnud järgnevalt: «Rock on hoiak; kustumatu janu jääda eluga mänguliseks, kuni lõpuni välja! See on maailm, kuhu Waltari sündis. Minu meelest on endiselt tohutult lahe end meikida ja heidik olla. Meie eesmärk on luua muusikat, mis meie kuulajate meeled pahviks lööb.»

Waltari on karjääri jooksul välja andnud üle kümne albumi ning korduvalt pääsenud Soome muusikaedetabelite esikümnesse. Ka on Waltari mänginud mitmetel Euroopa suurimatel rock- ja metal-festivalidel, nagu seda on Roskilde ja Wacken Open Air.

Waltari teeb erinäoliseks see, kui palju riskantseid otsuseid nad on oma karjääri jooksul teinud. Muuhulgas on nad muusika loonud kuulsa tantsija Jorma Uotinen tantsukoreograafiale, mis kannab pealkirja «Evankelium» ja mida on lavastatud ka Soome rahvusooperis.

Riskantseks võib pidada ka nende suurejoonelist death metali ja klassikalise muusika sulamit «Yeah! Yeah! Die! Die! (Death Metal Symphony in Deep C)», mis ilmus 1996. aastal. Albumi esmaettekanne 1995. aastal Soomes, Helsingis festivalil «Taiteiden Yö» ning koos ansambliga oli laval sümfooniaorkester Avanti!, mida juhatas dirigent Riku Niemi.

Nende 2015. aasta album «Symposion» põhines kuulsa Soome kunstniku Gallen-Kallela kunstil.

Waltari on ansambel, kellest on alati palju rääkida, ehkki ansambli enda filosoofia näeb ette, et las muusika räägib nende endi eest.

Waltarit soojendab 2023. aastal Belgias asutatud PVRS, mis ületab traditsioonilise doom metali piire igal võimalikul moel. Ansambel, kuhu kuuluvad Jean-Pierre Mottin ja Twan Landrin, on inspireeritud sellistest ansamblitest nagu Deftones, Sleep Token ja Type O Negative.

Teise soojendajana astub üles kodumaine MegaHerts.

Kontserti korraldab Sügis Productions, sõltumatu muusikaagentuur ja professionaalne helistuudio Laitsest.