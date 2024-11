VIDEO Paljastav valimiskutse: Beyoncé riietus valimiste eel Pamela Andersoniks

Beyoncé on avaldanud toetust Kamala Harrisele ning rõõmustanud selle üle, et presidendikandidaat valis just tema laulu «Freedom» oma kampaania tunnuslauluks.

Beyoncé on Kamala Harrist kirjeldanud kui naist, kes võitleb selle nimel, mida see riik päriselt vajab. «Ma seisan siin emana, kes hoolib sügavalt maailmast, kus mu lapsed ja kõigi meie lapsed elama hakkavad. Maailmast, kus meil on vabadus kontrollida oma kehasid; maailmast, kus me ei ole lahku löödud. Meie minevik, meie olevik ja meie tulevik kohtuvad meiega siin,» rääkis laulja Harrise kampaaniaüritusel umbes 30 000 inimese ees.