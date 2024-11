Soovin, et teaksin. Olen meeletult närviline. Julgesin arvata, et Trump ei saa oma kohutavate tegude pärast uut võimalust, aga eksisin. Rumalus ja vihkamine on Ameerika üle võtnud. Võib-olla mitte olemuslikult, aga nii paljudele inimestele on söödetud libainformatsiooni ja halbu arusaamu. Suur osa rahvast ei mõista, kuidas paljud asjad seoses kapitalismi ja võimuga Ameerikas töötavad. See tähendab, et paljud ignorantsed vabariiklased langevad halbade ideede küüsi. Aga see ainult toidab neid, kes sellisest ignorantsusest võimu juurde saavad.