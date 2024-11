ARVUSTUS Miljonilinn Võru tegi seda jälle

Kiire ja tehniline kitarritulevärk toetatuna samavõrd virtuoossete bassi- ja trummipartiidega oli just see, mida kuulama tuldi. Vasakult Marco Cirigliano, Greg Howe ja Mohini Dey.

Õigupoolest kuulub tänase leheloo au kultuurimajale Kannel ja agentuurile Akantus Muusika, kes on oma mõneaastase koostööga tõestanud, et Võru on linn, millel kontserdipaigana on julgust maailma jazzrock’i tippe kutsuda ja võõrustada, sundimatult ning väärikalt.