IN MEMORIAM Quincy Jones (1933–2024)

Neid tutvustati. Parker teadis, et 18-aastane Jones tegi seaded bebop’i ühele tuntuimale bassimehele Oscar Pettifordile. Kas Parker sooviks näha neid, mis üle jäid? «Mul oli plaanis natuke narksi osta,» avaldas Parker. «Tuled ka?» Muidugi. Sõideti taksoga ühe maja ette. Parker küsis, kui palju Jonesil raha on, võttis selle ja kadus majja. Jones ootas 40 minutit, kuni mõistis, et ostma ei mindud mingit marihuaanat. Seattle’ist saabunud nooruk oli saanud esimese õppetunni tõelises linnas.