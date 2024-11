Uus suurprojekt: «Troonide mäng» jätkub võimsamalt, kui keegi oodata oskas

Pärast menusarja «Troonide mäng» lõppemist on fännid saanud nautida sõsarsarja «Lohede koda», mis on jõudnud teise hooajani ning edastab vaatajanumbrite poolest märgatavalt Tolkieni-põhist fantaasiaseriaali «Võimusõrmused».

Tingituna fännide kestvast isust George R.R. Martini fantaasiamaailma järele, on Warner Bros. hakanud arendama «Troonide mängu» filmi, et Westerost ja ringi lendavaid lohesid saaks imetleda ka suurelt ekraanilt.

George R. R. Martin seismas Põhja-Iirimaal asuvas Castle Wardis, kus filmiti «Troonide mängu» stseene. Foto: Liam McBurney

Filmiprojekti on alles hakatud välja arendama ja sellega pole seotud veel ühtegi režissööri, näitlejat ega stsenaristi. Küll aga võib filmiplaan olla seotud sarja juhtinud David Benioffi ja Dan Weissi plaaniga lõpetada sari hoopis kolme suure filmiga, mitte episoodilise hooajaga.

Ka George R.R. Martin on võlutud mõttest, et võiks sündida «Troonide mängu» film ning ütles juba 2014. aastal, et selle raames arutatakse erinevaid ideid. Televõrk HBO oli sellele aga tungivalt vastu ning tahtis, et «Troonide mäng» jääks HBO sarjade lipulaevaks.

«Troonide mäng» Foto: Kaader sarjast

Pärast seriaali lõppemist on HBO juhtimises toimundu aga suuri muutusi ning tootjad on valmis kuulsaid sarju filmideks töötlema ning vastupidi. Hea näide sellest, kuidas sarjad ja filmid võivad suhestuda, on praegune sari «The Penguin», mis toimub Matt Reevesi sünge koomiksifilmi «The Batman» maailmas. Kuigi hetkel jookseb Amazon Prime Video's «Võimusõrmused», arendab Warner Bros praegu paari uut «Sõrmuste isanda» filmi.

Lisaks on praegu HBO'l valmimas uus «Troonide mängu» eellugu «A Knight of the Seven Kingdoms», mis ilmub 2025. aastal.